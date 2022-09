Na het WK terug op de fiets: Van der Poel maakt hoofd leeg op mountainbike, Evenepoel maakt rit in thuisstreek

Na het WK beginnen enkele grote namen weer te fietsen. Ook Van der Poel en Evenepoel hebben opnieuw op de fiets gezeten.

Op Strava is te zien dat zowel Mathieu van der Poel als Remco Evenepoel op deze woensdag een ritje hebben gemaakt. Van der Poel deed dat op zijn mountainbike. "Het hoofd leegmaken op de mountanbike", schreef de Nederlander erbij, verwijzend naar de hele heisa die voortvloeide uit het incident in zijn hotel de avond voorafgaand aan de WK-wegrit.

Van der Poel passeerde onder meer in Brasschaat met zijn mountainbike en werkte zo een ritje van 89,4 kilometer af. Dat nam 3 uur en 27 minuten in beslag, met een hoogteverschil van 175 meter. Tot daar de gegevens over de mountainbiketocht van Van der Poel.

© photonews

Remco Evenepoel ging dan wel weer rijden op de wegfiets. "Terug thuis", schreef de kersverse wereldkampioen en daar was hij duidelijk heel erg blij mee. Hij week dan ook niet te ver uit voor zijn fietstocht. In de buurt van Lennik dook Evenepoel op en ook in Galmaarden was er een doortocht. Het was een ritje van 69,2 kilometer, met een hoogteverschil van 484 meter. Evenepoel deed er 2 uur en 6 minuten over.