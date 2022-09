Pieter Serry en Yves Lampaert krijgen kippenvel bij de ontvangst op de luchthaven na het WK

Niet alleen Remco Evenepoel werd als een held op de luchthaven van Zaventem onthaald. Ook zijn ploegmaats werden luid bejubeld.

Pieter Serry sprak bij Het Nieuwsblad over kippenvel. Hij vertelde dat het hele gebeuren op de luchthaven deugd deed en ze vanaf het vliegtuig tot aan de bagagebanden zelfs een politie-escorte kregen.

Ook voelde Serry na het WK revanchegevoelens. In de Vuelta moest hij opgeven door een coronabesmetting. Daardoor had Serry daar maar een klein aandeel in de zege van Remco Evenepoel. Zo vond hij zelf. Na het WK heeft hij echt het gevoel dat hij een stukje heeft kunnen bijdragen.

Ook Yves Lampaert kreeg een mooi ontvanst. Zijn partner Astrid en zoontje Aloïs stonden hem onder meer op te wachten. Ook kwam hij terug op zijn West-Vlaams net na de finish van het WK. Het kwam er spontaan uit en die emotie was oprecht. Ook was hij blij dat hij op het WK aanwezig kon zijn. Volgens hem krijgen weinigen die kans.