Remco Evenepoel met eigen regenboogtrui in Binche, regenboogfiets is nog onzeker

Het is zeker dat Remco Evenepoel met een eigen regenboogtrui aan de start van Binche-Chimay-Binche staat. Anders moest hij in een neutrale versie moeten koersen.

Dinsdagavond was Remco Evenepoel nog niet zeker of hij met een eigen regenboogtrui in Binche-Chimay-Binche aan de start zou kunnen staan. Het was nog niet zeker of Castelli op tijd een exemplaar zou kunnen leveren.

Volgens Het Nieuwsblad zou dat sowieso in orde komen. Castelli bevestigde aan hen. Zo zal Evenepoel niet in een neutrale versie (zonder sponsoring) aan de start moeten verschijnen. Of zal hij geen versie van Julian Alaphilippe moeten nemen.

Ook vroeg Quick Step-Alpha Vinyl aan Specialized om een speciale regenboogfiets te maken. Dat is nog niet zeker of die er in Binche al zal zijn. De ploeg liet aan Het Nieuwsblad weten dat de vraag nog maar net gesteld is en dat ze nog op antwoord wachten.