De World Tour is buiten bereik voor Lotto-Soudal en dat is op zich geen ramp

Met nog heel wat wedstrijden in Italië, België, Frankrijk en zelfs Maleisië en Japan probeert Lotto-Soudal de degradatie te vermijden.

Na iedere koers gaat het over hetzelfde bij Lotto-Soudal, de UCI-punten. Dat het op dit moment nog altijd strijd voor het behoud in de World Tour heeft het te danken aan één man: Arnaud De Lie. Caleb Ewan stelde in de grote rondes teleur en had ook wat pech met corona voor Milaan-San Remo.

Lotto-Soudal begint aan de laatste drie weken van het wielerseizoen met een achterstand van 958 punten op Arkéa-Samsic. Het gaat voor die punten op zoek in wedstrijden in Italië, Frankrijk en België. Daarbovenop rijdt het nog de Japan Cup en de Tour de Langkawi in Malesië met nog vijf andere World Tour ploegen en Alpecin-Deceuninck.

Ze mogen bij Lotto-Soudal nog hopen op een ticket voor de World Tour, maar de kans is klein dat het nog zal gebeuren. Lanterne Rouge berekende dat de ploeg 80% kans heeft om te degraderen. Het had enkele maanden geleden nog een achterstand van zo’n 300 punten op de achttiende plaats en is nooit dichter gekomen. Maar ze hebben bij Lotto-Soudal wel een wildcard in handen voor alle World Tour wedstrijden in 2023.

Degradatie geen ramp

Een degradatie is dan ook geen ramp, tenzij nieuwe sponsor Dstny zich nog zou terug trekken. De ploeg kan volgend jaar zijn wedstrijden in de World Tour uitkiezen en is niet verplicht om mee te doen aan elke wedstrijd. Het vermijdt zo ook dat het met een mindere ploeg aan de start zoals tijdens de Vuelta die toch geen punten kan pakken omdat het elders punten hoopt te sprokkelen.

Lotto-Soudal heeft ook het team niet meer om mee te strijden voor overwinningen in de World Tour. Het won in 2020 en 2021 wel nog acht wedstrijden in de World Tour, dit jaar waren dat er maar twee. Maar ook ploegen zoals Arkéa-Samsic, Cofidis en Astana doen het slecht met nog minder overwinningen.

Lotto-Soudal moet de volgende jaren een voorbeeld nemen aan Alpecin-Deceuninck en proberen om telkens de Europe Tour te winnen die recht geeft op een wildcard. En dan komt het in 2026 weer automatisch in de World Tour terecht.