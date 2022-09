Dylan Groenewegen blij na eerste jaar bij BikeExchange-Jayco: "Ik miste het om kopman te zijn"

Dylan Groenewegen maakte afgelopen winter de overstap van Jumbo-Visma naar BikeExchange-Jayco.

Dylan Groenewegen had bij Jumbo-Visma nog een contract, maar besloot om er toch te vertrekken. Bij BikeExchange-Jayco zit hij nu aan zeven overwinningen dit jaar, met de overwinning in de Tour als hoogtepunt.

“Ik ben heel tevreden, na een goede start van het seizoen. Daarna hadden we wel wat mindere momenten, maar ik ben uiteindelijk weer gaan winnen,” zegt hij bij In de Leiderstrui. Groenewegen merkt toch een verschil in niveau met Jumbo-Visma.

“Als Grøndahl Jansen of Mezgec er niet bij zijn, kwamen er jonge jongens voor in de plaats. Dat was soms nog wel even passen en meten, een beetje oefenen in de wedstrijden. De sprinttrein moet in de breedte nog wel wat sterker worden, dat was bij Jumbo-Visma een stuk makkelijker.”

Groenewegen is bij de Australische ploeg ook de enige kopman voor de sprint, iets wat bij Jumbo-Visma niet meer het geval was. “Ik miste het om kopman te zijn, ook omdat we bij Jumbo-Visma weinig wedstrijden hadden om te sprinten. Dat is bij deze ploeg heel anders.”