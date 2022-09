Michel Wuyts vindt interesse van INEOS Grenadiers in Evenepoel niet onlogisch: "Maar er zal meer nodig zijn"

Michel Wuyts vindt het niet onlogisch dat INEOS Grenadiers interesse toont in Remco Evenepoel.

INEOS Grenadiers toonde al meerdere malen interesse in Remco Evenepoel en heeft daar volgens Michel Wuyts ook de middelen voor. "Het bedrijf Ineos heeft een omzet van 60 miljard per jaar, bij Soudal is dat 1,1 miljard", zegt hij bij VTM.

Het jaarbudget van de wielerploeg INEOS Grenadiers is dan ook dubbel zo groot dan dat van Quick-Step, zo'n 51 miljoen euro tegenover 20 miljoen euro. Maar er is volgens Wuyts ook meer nodig dan geld alleen.

"Er zal meer moeten zijn. Hij is graag bij Quick.Step-Alpha Vinyl, hij voelt zich daar thuis. Zal Jim Ratcliffe van INEOS hem ook zo’n thuis kunnen bieden, met allemaal jongens die in zijn richting denken?

Patrick Lefevere kan ook profiteren van de situatie volgens Wuyts. "Hij zal zijn sponsoren Soudal en Quick-Step en zijn vriend Bakala (eigenaar van de ploeg, red.) willen masseren om hun budget op te trekken. Om een goeie ploeg in het voorjaar en de Tour te krijgen, moet het budget naar zo'n 27 miljoen euro."