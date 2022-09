Patrick Lefevere reageert op INEOS-interesse in Remco Evenepoel: "Onbespreekbaar"

Het gerucht dat Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers zou verhuizen lacht Patrick Lefevere weg.

Het was VeloNews dat met het nieuws kwam dat INEOS Grenadiers interesse had om Remco Evenpoel weg te halen bij Quick-Step. Niet voor het eerst want de Britse ploeg lag ook al op de loer toen Evenepoel zijn eerste contract tekende bij Quick-Step.

Maar Patrick Lefevere lacht de interesse weg. Sir Dave Brailsford stuurde na de Vuelta-winst wel naar Lefevere: "Patrick, gefeliciteerd, wat een renner! Als je hem wil verkopen, bel me." Maar van een echt vertrek is volgens Lefevere geen sprake.

"Dat gaat niet gebeuren. Het is te stom voor woorden. 0,00 procent kans. Voor mij is het onbespreekbaar", zegt hij aan Het Nieuwsblad. Remco Evenepoel en vader Patrick hebben Lefevere ook opgebeld om hem gerust te stellen dat er van het verhaal niets aan is.