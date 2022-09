Marc Sergeant sneert naar Lelangue: "Eerst gat maken in schip en dan snel het zinkende schip verlaten"

Zonder zijn naam te moeten heeft Marc Sergeant op Twitter uitgehaald naar John Lelangue, na diens vertrek bij Lotto Soudal.

Marc Sergeant maakte liefst achttien jaar deel uit van het management bij Lotto. Nadat Lelangue de macht in handen kreeg, werd Sergeant opzij geschoven en verliet hij Lotto aan het einde van 2021. De beste vrienden zullen de twee nooit worden. De manier waarop Lelangue vertrekt bij Lotto en vooral wat hij achterlaat, zit Sergeant hoog.

"Stel je voor, je krijgt een mooi schip, het was al decennia goed onderhouden en toch begin je er een gat in te maken. Maar als het zinkend is, zorg je eerst voor een nieuwe andere boot en verlaat dan snel het zinkende schip", schrijft Sergeant op Twitter. Noch de naam van Lelangue noch die van de ploeg worden genoemd, maar #missiegeslaagd maakt wel duidelijk waar het over gaat.

Stel je voor, je krijgt een mooi schip, het was al decennia lang goed onderhouden en toch begin je er een gat in te maken,maar als het zinkend is,zorg je eerst voor een nieuwe andere boot en verlaat dan snel het zinkende schip #missiegeslaagd #schandalig — Marc Sergeant (@marc_sergeant) September 29, 2022

Lelangue verklaarde tegenover Het Nieuwsblad dat hij toe was aan een nieuwe utidaging en zijn missie bij Lotto volbracht was. Lotto Soudal stevent onder zijn leiding af op degradatie uit de WorldTour. Sergeant voegde met 'schandalig' nog een heldere hashtag aan zijn boodschap op sociale media toe.