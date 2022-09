Wedstrijd vernoemd naar Cadel Evans na afgelaste edities door corona terug op kalender in 2023

De wedstrijd die vernoemd is naar Cadel Evans - met Devenyns als laatste winnaar - keert terug in 2023. Dan zal de eendagskoers voor het eerst in drie jaar doorgaan.

De Cadel Evans Great Ocean Road Race: het is een hele boterham om uit te spreken, maar tegelijkertijd ook een mooie wedstrijd in het seizoensbegin. Daar was het toch tot uitgegroeid na de oprichting van de koers in 2015. Twee jaar later was het voor het eerst een WorldTour-koers.

TWEE AFGELASTINGEN

Dries Devenyns won de eendagskoers op Australische bodem in 2020 en sindsdien volgde er geen nieuwe editie. In 2021 moest de wedstrijd afgelast worden vanwege de pandemie en zelfs in dit jaar kwam het tot een annulering vanwege dezelfde reden.

Volgend jaar zal het coronavirus niet langer roet in het eten gooien. Verschillende media berichten over de terugkeer van de Cadel Evans Great Ocean Road Race in 2023. VeloNews meldde het als eerste.