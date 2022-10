Tourwinnaar Jonas Vingegaard gaat als leider naar slotrit in CRO Race: "Ik waan me niet zeker van de eindzege"

Na een tweede ritzege in Kroatië kan Jonas Vingegaard zijn tweede rittenkoers van het jaar winnen.

Jonas Vingegaard had na zijn overwinning in de Tour bijna twee maanden niet van zich laten horen. Eén dag voor het einde van de CRO Race heeft hij al twee ritten op zijn naam geschreven en staat hij aan de leiding in het klassement.

De Deen reageerde na zijn tweede ritoverwinning dan ook tevreden. “We hadden van te voren een plan gemaakt om op de lange klim al aan te vallen. Dit hebben we met zijn allen goed uitgevoerd. Het hele team was supersterk.”

Vingegaard leidt in het klassement met acht seconden voorsprong op Oscar Onley en Matej Mohorič. “Het gaat morgen nog een hectische en lastige dag worden, met volop bonificatieseconden. Ik waan me geenszins zeker van de eindzege. We zullen heel scherp moeten zijn. Mijn vorm stemt wel tot tevredenheid.”

Vingegaard lijkt dus goed in vorm voor het laatste monument van het jaar, de Ronde van Lombardije op 8 oktober. Daar komt hij voor het eerst weer Tadej Pogačar tegen sinds de Tour.