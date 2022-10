Bryan Coquard klopt Arnaud Démare in de Tour de Vendée

Bryan Coquard heeft de Tour de Vendée gewonnen. Hij klopte in de spurt Arnaud Démare.

Ook in de Vendée in West-Frankrijk werd er gekoerst. In La Roche-sur-Yon stonde de renners aan de start van de Tour de Vendée. Ze maakten eerst een lange lus van 140 km ten zuiden van La Roche-sur-Yon. Daarna waren er in de buurt van La Roche-sur-Yon nog 5 plaatselijke ronden. In totaal waren het bijna 207 km.

Na zo'n 25 km vertrok de vlucht van de dag. Een Frans tweetal kregen een vrijgeleide. Op 100 km van de streep ging Anthony Delaplace alleen door. Hij reed kilometers alleen op kop.

In de plaatselijke ronden kreeg Delaplace nog het gezelschap van Fabien Grellier. Wat verderop deed Grellier Delaplace lossen. Laurent Pichon maakte de oversteek naar Grellier. Enkele kilometers verder was ook hun liedje uitgezongen.

Een massaspurt was onvermijdelijk. Groupama-FDJ trok de spurt aan voor Arnaud Démare, maar die viel stil. Bryan Coquard profiteerde en won zo de Tour de Vendée.