Nog ambitie dit seizoen: Remco Evenepoel werkt voor zijn huldiging nog een trainingsrit af

Zondag wordt Remco Evenepoel gehuldigd, maar toch vond hij nog tijd om eerst nog een trainingsritje af te werken.

Het is een grote dag voor Remco Evenepoel. Na zijn zege in de Vuelta en op het WK wordt hij op zondag gehuldigd in Dilbeek en Brussel. Vanaf de middag beginnen de festiviteiten, maar vooraf had nog tijd om even te gaan trainen. Op Strava postte hij een rit van ruim 50 km en anderhalf uur. Dat met het oog op Binche-Chimay-Binche die op dinsdag wordt verreden.

Vanaf de middag begint de huldiging in Dilbeek aan het cultureel centrum. Nadien gaat het per fiets en auto naar de Grote Markt in Brussel. Daar zal Evenepoel op het balkon van het stadhuis verschijnen.