📷 Vanuit het standpunt van de fans: zo zagen zij de gloriedag van hun Remco

Het werd niet enkel een dag van glorie voor Remco Evenepoel, maar ook voor zijn fans, die in grote getalen naar Brussel waren afgezakt.

Ook op een volle grote markt waren ze weer goed herkenbaar: de vlaggen van de hondstrouwe supporters van Remco Evenepoel, die doorheen het jaar op tal van koersen te zien zijn. Ze waren uiteraard met zijn allen op post om hun wereldkampioen te zien op het balkon van het Brusselse stadhuis.

Vanaf dan was het feesten geblazen. Onder meer uiteraard op de tonen van Freed From Desire van Gala, het feestnummer bij uitstek. Ook vader Patrick Evenepoel, met rode pet, was in vorm. Samen met zoon Remco zou ook hij het publiek prima bespelen. Klik HIER om naar een filmpje te kijken vanuit het standpunt van de fans.

© photonews

Eerder op de dag viel er niet naast de roodwitte petjes met 'REMCO' te kijken bij de viering van het ereburgerschap in Dilbeek. Ook toen waren zijn fans al trouw op post. Remco Evenepoel kan alle leeftijdscategoriën bekoren, zo veel is duidelijk.