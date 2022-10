De Nederlandse bond maakt de selecties voor de wereldbekermanches veldrijden in de VS bekend

Dit weekend begint de wereldbeker veldrijden in de VS. De Nederlandse bond maakte al zijn selecties bekend.

Op 9 oktober begint in Waterloo de wereldbeker veldrijden. Een week later op 16 oktober volgt al de manche in Fayetteville. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt had zijn huiswerk al klaar en de Nederlandse bond KNWU maakte de selecties bekend.

Bij de vrouwen zijn er 9 rensters geselecteerd. Naast wereldkampioene Lucinda Brand en Denise Betsema zijn ook Fem van Empel, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado erbij. Inge van der Heijden, Manon Bakker, Maud Kaptheijns en Veerle Goossens vervolledigen de selectie.

In de selectie tellen we maar 3 mannen. Lars van der Haar, Pim Ronhaar en David Haverdings zullen Nederland vertegenwoordigen. Van der Haar zal enkel in Waterloo meerijden.