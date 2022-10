Lelangue geeft fouten toe maar verdedigt zich ook: "Dit is niet de 'Titanic', dit is een boot die met nieuwe motor vaart"

Lotto Soudal is aan het einde van zijn tijdperk geen 'Titanic', geen zinkend schip, benadrukt Lelangue. Online gingen de verwijten tussen hem en Marc Sergeant heen en weer nadat het nieuws over het vertrek van John Lelangue bekend geraakte.

John Lelangue heeft nu ook in een interview bij Het Laatste Nieuws gereageerd op de kritiek aan zijn adres. De CEO van de ploeg beweert dat hij geen zinkend schip verlaat. "Ik werk nog steeds op ons UCI-dossier, op contracten en budgetten. Full, tot de laatste snik. En dit is niet de 'Titanic'. Het is, integendeel, een boot die een make-over onderging en nu met een nieuwe motor en nieuwe dynamiek vaart."

Desalniettemin erkent Lelangue ook wel dat hij in zijn periode bij de ploeg fouten heeft gemaakt. "Tuurlijk heb ik de voorbije vier jaar fouten begaan. En ik zal er nog begaan. Als je niets doet, kan je er ook geen maken", redeneert Lelangue.

CONTRACTEN GILBERT EN DEGENKOLB

Eén van de zaken die hem wellicht aan te wrijven vallen, is het contract voor Philippe Gilbert en John Degenkolb. "Marc maakte als sportmanager mee deel uit van het bestuur toen we de twee haalden. Dat was niet mijn exclusieve keuze."