Mathieu van der Poel rijdt het WK gravelracen en nog andere mooie namen staan aan de start

Mathieu van der Poel rijdt het WK gravelracen in Veneto in Italië. Die wedstrijd gaat zondag door.

Dit weekend staat het allereerste WK gravelracen op het programma. De start is in Vincenza en 194 km verder ligt de streep in Cittadella. De race is hoofdzakelijk over onverharde wegen.

Onder meer Mathieu van der Poel zal aan de start staan. Het zal zijn 1e wedstrijd sinds het hotelincident op het WK zijn.

Naast van der Poel staat er nog mooi volk aan de start. Greg Van Avermaet doet mee en ook Gianni Vermeersch, Zdenek Stybar, Peter Sagan en Daniel Oss zullen aan de start staan.