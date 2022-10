Olav Kooij wint met overmacht de Münsterland Giro, Jasper Philipsen 2e

Olav Kooij heeft nog eens zijn snelle benen getoond. Hij won met overmacht de massasprint aan het einde van de Münsterland Giro.

Met de Münsterland Giro stond er een eendagswedstrijd voor sprinters op het menu. In Telgte vertrokken de renners en na een lange lus kwamen ze in Münster terecht. Daar waren nog 4 plaatselijke ronden in de straten van Münster. In totaal reden de renners zo'n 206 km.

Na enkele kilometers vertrokken 4 Duitsers en een Nederlander. Zij vormden de vlucht van de dag en kregen bijna 5 minuten van het peloton. De sprintersploegen controleerden de vlucht en op 25 km van de streep werd de laatste vluchter al gegrepen.

Daarna controleerden de sprintersploegen de koers en snelden we naar een massasprint in Münster. Er was nog een verdienstelijke poging van Frederik Frison om de sprint te ontlopen, maar voor de slotkilometer werd hij weer ingelopen. De sprint werd aangetrokken en Olav Kooij was duidelijk de snelste. Hij won met overmacht voor Jasper Philipsen en Max Walscheid. Fabio Jakobsen sprintte naar plaats 6, Dylan Groenewegen naar 7.