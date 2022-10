Thomas De Gendt neemt het op voor Remco Evenepoel: "Een renner die zijn ambitie in de pers uitspreekt, is niet arrogant"

Thomas De Gendt zag de voorbije weken de vele successen van Remco Evenepoel. Bij RIDE Magazine kwam hij daarop terug.

"Het is niet niets, een Belg die nog eens een grote ronde wint", vertelde Thomas De Gendt aan RIDE Magazine. "In Nederland is dat anders. Daar lijken de klassementsrenners aan de bomen te groeien. Maar geef toe, voor een wielerland als België kon dat niet uitblijven. We hebben er lang genoeg moeten op wachten. En ik geef toe, ook al ben ik een concurrent van Remco Evenepoel, dat ik stiekem gesupporterd heb."

"Ik mag Evenepoel wel", ging De Gendt verder. "We spreken elkaar regelmatig in het peloton en hij komt spontaan eens goedendag zeggen. Ook heeft hij respect voor de iets oudere garde."

Ook had De Gendt nog een boodschap: "Als een Belg zijn ambitie in de pers uitspreekt, wordt die snel als arrogant bestempeld. Ik vind die dan zelfverzekerd."