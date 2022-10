UCI en koersorganisatie moeten het ontgelden: "De UCI is weer de UCI, 3 van de 6 ritten los over de limiet"

Bij Ineos wonnen ze de slotrit en zullen ze dus niet klagen, maar de UCI en de koersorganisatie hebben bij de andere ploegen in de CRO Race weinig vrienden gemaakt.

Het was de moeite in de slotetappe: een parcours over tramsporen, scherpe bochten en niet ongevaarlijke verkeerseilandjes. Niet meteen een koers in de meest veilige omstandigheden. "Goed om te zien dat de veiligheid van de renners tegenwoordig één van de prioriteiten van de UCI is", aldus een cynische Johan Bruyneel op Twitter. "Kijk naar de lokale omloop in de Ronde van Kroatië. WTF?!"

Great to see that @UCI_cycling is making the riders’ safety one of their priorities nowadays. Look at this finishing circuit in final stage of Tour of Croatia 🇭🇷 today. WTF??!? pic.twitter.com/QN2iPoHDOR — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) October 2, 2022

Ook voormalig renner Rory Sutherland kon maar moeilijk geloven wat hij zag. "Ik was geshockeerd om te zien dat er niets veranderd is sinds ik 2 jaar geleden gestopt ben met wielrennen. Het is alleen maar erger geworden. Hoe is dit ooit ok?"

I will say, I watched last night and was pretty shocked to see that not only nothing had changed since I retired 2 years ago, but in fact it go worse. How was this ever ok? — Rory Sutherland (@rorysutherland1) October 3, 2022

De renners die in de CRO Race moesten koersen, moesten het van op de eerste rij beleven. Jos van Emden reed in Kroatië in het peloton en deed alvast ook zijn beklag. "De UCI is weer de UCI, 3 van de 6 ritten gingen los over de limiet. David Lappartient, hoe denk je dat het gaat?"