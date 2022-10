📷 Remco Evenepoel vertrokken in eerste koers als wereldkampioen, ook Gilbert en Keisse in de picture in Binche

Wat een beelden in Binche. Evenepoel koerst er voor het eerst als wereldkampioen, Gilbert en Keisse rijden hun laatste koers in België.

Er hangt dit jaar wel heel wat symboliek rond Binche-Chimay-Binche, oftewel ook de Memorial Frank Vandenbroucke genoemd. Een wedstrijd die eigenlijk een eerbetoon is aan wijlen Frank Vandenbroucke en die in 2022 de eerste koers is van Remco Evenepoel in de regenboogtrui. Evenepoel is de eerste Belg die wereldkampioen werd sinds Philippe Gilbert.

Die rijdt dan weer zijn laatste koers op Belgische bodem: het einde van een carrière vol straffe overwinningen is in zicht. Het is tevens de laatste wielerwedstrijd in ons land van Iljo Keisse, die de rol van mentor op zich nam toen ploegmaat Remco Evenepoel de stap zette van de juniors naar de profs.

© photonews

Bij de start in Binche-Chimay-Binche was er dan ook heel wat belangstelling, in het bijzonder voor de wereldkampioen. Die had alweer een massa volk op de been gebracht, net als bij zijn huldiging een paar dagen geleden op de Grote Markt in Brussel. Evenepoel en Gilbert startten allebei op de eerste rij: mooier kan niet. Naast zijn trui hebben ook de helm en fiets van Evenepoel aangepaste regenboogkleuren.

🇧🇪 #BincheChimayBinche



Wondering what these two were talking about 😃 pic.twitter.com/0yUU5wbAes — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 4, 2022

The World Champion’s bike is waiting for its owner. pic.twitter.com/iSnfCdBovX — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) October 4, 2022