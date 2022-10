Evenepoel rijdt met Keisse over finish: "Normaal dat ik bij Iljo blijf, hadden op geen mooiere manier kunnen eindigen"

Brothers in arms: Iljo Keisse en Remco Evenepoel reden zij aan zij over de finish in Binche-Chimay-Binche. Een eerbetoon van Remco aan de man die hem zo bijstond, vooral in zijn eerste seizoen als prof.

Evenepoel beschreef achteraf voor de tv-camera's hoe hij zijn eerste koers in de regenboogtrui beleefd had. "Ik voelde in het begin al dat de benen niet zo fris meer waren. Ik heb er zo veel mogelijk van proberen te genieten. Toen ik hoorde dat Iljo gelost was, ben ik in de laatste ronde bij hem gaan rijden."

Een opvallende actie van de kersverse wereldkampioen. "Dat wilde ik doen, want het was de laaste koers die ik met hem reed. Hij heeft me veel bijgeleerd. Het is normaal dat ik op het einde bij hem blijf. We hadden op geen mooiere manier de koers kunnen eindigen."

AANMOEDIGINGEN VAN PUBLIEK

Evenepoel zelf werd ook weer luid toegejuicht door de vele wielerfans. "Tof dat het publiek mij zo aanmoedigde. Ik kan met een glimlach op het gezicht het seizoen afsluiten. Ik ga op kalme wijze genieten van mijn vakantie en me dan volop voorbereiden op het volgende seizoen."