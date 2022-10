Jasper Philipsen tevreden met tweede plaats in Münsterland Giro: "Winnen zou sowieso moeilijk worden"

Jasper Philipsen kon in de Münsterland Giro net niet zijn negende overwinning van het seizoen behalen.

Jasper Philipsen werd in de Münsterland Giro tweede na de Nederlander Olav Kooij. De Nederlander pakte zo al zijn twaalfde overwinning van het seizoen. Philipsen zelf zit aan acht overwinningen, maar won onder meer twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

De renner van Alepcin-Deceuninck was wel tevreden me die tweede plaats. “Ik moest van redelijk ver komen en mijn sprint vroeg inzetten. Winnen zou sowieso moeilijk worden, dus ik denk dat de tweede plek het maximaal haalbare was”, zegt hij bij In de Leiderstrui.

Er kwam ook weer wat kritiek op het parcours van de koers, bijvoorbeeld van Fabio Jakobsen. Philipsen vindt dat vooral ligt aan de aard van het parcours. “Het was een gemakkelijke race onderweg, maar dat maakte iedereen helemaal gek in de finale. Het was een heus gevecht voor de posities, iedereen was fris en gemotiveerd voor de sprint. Dat maakt het gevaarlijk.”

Jasper Philipsen staat nog aan de start in Paris-Bourges op 6 oktober en Paris-Tours op 9 oktober.