Laporte maakt topseizoen nog mooier in Binche: "Vooraf getekend voor zo'n seizoen, had dit nooit kunnen inbeelden"

Bij Jumbo-Visma denk je eerst aan Van Aert, maar ook Laporte rijdt een absoluut topseizoen. In Binche maakte de vicewereldkampioen dat nog wat mooier.

De Fransman werd onlangs nog tweede op het WK en was in Binche-Chimay-Binche dus de beste. "De benen waren vorige week goed en dat was nu nog het geval. Het was een moeilijk wedstrijdbegin, met veel aanvallen. Ik voelde me aanvankelijk niet top. De finale was moeilijk te beheren, maar het is goed gelopen."

TERUGGEKEERD UIT ACHTERGROND

Er moest nog teruggekomen worden uit de achtergrond. "Ik zat niet meteen in die groep van tien-twaalf man. Ik ben teruggekeerd en er werd niet echt goed samengewerkt. Ik ben dan samen met Rasmus Tiller vertrokken. Hij deed niet al te veel werk, het maakte me een beetje nerveus. Hij zat blijkbaar echt à bloc. Ik moest dan nog alles geven tot op de streep."

Ook het traditionele dankwoord aan de ploeg volgde in het flashinterview. "De ploeg heeft super gewerkt. Ik moest pas in de laatste twee ronden in actie schieten." Laporte maakte het vervolgens af en dat is niet voor het eerst in 2022.

GOEDE CONDITIE

"Als je vooraf gezegd had dat het seizoen zo zou lopen, had ik er meteen voor getekend. Ik had me dit nooit kunnen inbeelden. Als de conditie goed is, blijven de benen goed", verklaart Laporte het succes uit het huidige wielerjaar. "Het is altijd goed om het seizoen op een positieve noot af te sluiten."