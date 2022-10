Nog zo'n afscheidnemer: Intermarché-Wanty-Gobert zwaait Kévin Van Melsen uit in allerlaatste koers

Het draait vandaag om afscheid in de koers. Kévin Van Melsen van Intermarché-Wanty-Gobert rijdt zelfs zijn allerlaatste wedstrijd.

In Binche-Chimay-Binche neemt het Belgische wielrennen afscheid van enkele gevestigde waarden. Vooral Philippe Gilbert en Iljo Keisse springen daarbij in het oog: het is hun laatste wielerwedstrijd in ons land. Voor Kévin Van Melsen is het zelfs de laatste wedstrijd in zijn carrière. Bij zijn aankomst in Binche kan hij de fiets meteen aan de haak hangen.

Tijdens de ploegenpresentatie ging zijn zoontje mee op het podium. De lokale speaker heeft Van Melsen alvast geprezen, voor de vele arbeid die de 35-jarige renner doorheen de jaren leverde in dienst van zijn kopmannen. Dat is dan ook exact wat Van Melsen tijdens Binche-Chimay-Binche nog een keertje zou doen.

Bij de junioren werd hij zelf Belgisch kampioen op de weg, maar tijdens zijn profcarrière was Van Melsen inderdaad vooral een gewaardeerde werkkracht. Zijn hele loopbaan heeft Van Melsen bij Intermarché-Wanty-Gobert gereden, soms uiteraard wel onder een andere ploegnaam.