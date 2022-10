Olav Kooij (Jumbo-Visma) levert mooie prestaties in het jaar waarin hij nog maar 21 wordt

Olav Kooij (20) is bezig aan sterk seizoen en won al twaalf keer.

Olav Kooij wordt op 17 oktober nog altijd maar 21, maar de jongeling van Jumbo-Visma doet het in zijn tweede seizoen bij de profs heel goed. Hij won dit seizoen al twaalf keer, en staat daarmee zelfs op een vierde plaats in de algemene zegestand na Evenepoel, Pogačar en Jakobsen.

Kooij won onder meer drie ritten en het eindklassement in de ZLM Tour, won een rit in de Ronde van Polen en won maandag nog de Münsterland Giro voor Jasper Philipsen en Max Walscheid.

Dat Kooij dat doet in het jaar dat hij 21 wordt is, maakt het nog wat specialer. Hij doet daarmee beter dan Caleb Ewan in 2015 toen die elf keer won. Enkel Peter Sagan doet nog beter. De Slowaak won vijftien keer in 2011, met onder meer drie overwinningen in de Vuelta. En er kunnen nog wel wat overwinningen bij komen voor de Kooij. Hij rijdt donderdag nog de Gran Piemonte, waar hij vorig jaar derde werd, en Paris-Tours op zondag.

Ook nog een speciale vermelding voor Arnaud De Lie (20). Hij wordt volgend jaar in maart pas 21, maar zit dit jaar al aan negen overwinningen en staat daarmee op een zevende plaats in de algemene zegestand.