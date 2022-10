Remco Evenepoel rijdt met Binche-Chimay-Binche nog een koers in de regenboogtrui en wil vooral genieten

Remco Evenepoel doet in Binche-Chimay-Binche nog een laatste inspanning dit seizoen.

Normaal gezien zat het seizoen van Remco Evenepoel er na het WK in Australië op. Maar de regenboogtrui deed wel nog iets veranderen. Hij wil zijn trui in België nog eens showen en afscheid nemen van zijn vrienden Philippe Gilbert en Iljo Keisse.

Maar dat Evenepoel weer zal domineren moeten we niet verwachten. Hij zat de afgelopen dagen laat in zijn bed en is niet meer fris. Logisch ook gezien alles festiviteiten. Daarom rijdt Evenepoel ook geen Ronde van Lombardije. Hij wil die koers enkel rijden met een specifieke voorbereiding zoals Luik-Bastenaken-Luik dit jaar.

Evenepoel is ook wel benieuwd naar de hoe het zal zijn in de koers zelf. “Ik zal niet zeggen dat ik nerveus ben, maar ik ben wel benieuwd hoe het zal zijn. Binche is een regio die heel erg leeft voor de koers. Het gaat sowieso een zottenkot worden. Ik weet zelf altijd heel erg opkeek naar de wereldkampioen die door het peloton reed. Hoe die overal een metertje extra kreeg.”