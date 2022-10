Remco Evenepoel verwacht ook in Binche een zottekot: "Philippe Gilbert een idool, Iljo Keisse een mentor"

In de laatste Belgische koers van Philippe Gilbert en Iljo Keisse zal Remco Evenepoel voor het eerst een wedstrijd rijden in zijn regenboogtrui.

Dat is Binche-Chimay-Binche, de wedstrijd die dinsdag op het programma staat. En waar de Belgische wielerwereld dus al enigszins afscheid zal nemen van Philippe Gilbert. "Als je kijkt naar wat Phil gepresteerd heeft in zijn carrière, zijn er geen woorden nodig om te beschrijven wat voor een atleet of renner hij is. Hij heeft grote koersen gewonnen en ook de manier waarop was knap", looft Remco Evenepoel zijn ex-ploegmaat.

© photonews

"Daarom is hij een idool en een voorbeeld voor mij. Ik ben fier dat ik met hem samen heb kunnen koersen. Nog een keer samen met Phil en Iljo Keisse in het peloton rijden: het zal een perfecte dag worden", kijkt Evenepoel er naar uit. Hij liet dus ook al de naam Iljo Keisse vallen. "Vooral in mijn eerste jaar als prof is Iljo belangrijk geweest voor mij. En in het jaar van de val in de Ronde van Lombardije ook."

Hoewel het ploegmaats zijn bij Quick-Step, rijden ze verre van hetzelfde programma. "Na de val heb ik hem niet dikwijls gezien, maar we stuurden berichten en we belden wel. Hij was één van de mannen die altijd vroeg hoe het met mij ging. Daarom noem ik hem een mentor."

© photonews

Binche-Chimay-Binche kan dinsdag op een mooi deelnemersveld rekenen. "Ik heb al berichten gestuurd naar mannen als Victor Campenaerts en Greg Van Avermaet, die ook aan de start staan. Jongens met wie ik goed overeen kom. We zullen geluk hebben met het weer, er zal dus wel wat volk opdagen."

Evenepoel verwacht dus nog wel één en ander qua belangstelling. Vooral natuurlijk omdat het zijn eerste koers is in de regenboogtrui. "Ik weet van mezelf hoe ik naar een wereldkampioen opkijk. Binche is ook een streek waar de koers leeft. Het zal dus opnieuw een zottekot worden."