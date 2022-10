Tadej Pogačar kan deze keer wel juichen en wint Tre Valli Varesine na lange sprint, Longo Borghini viert bij dames

Tadej Pogačar heeft de Tre Valli Varesine gewonnen. Nu kon de Sloveen dus wél juichen, na de voor hem zure afloop in de Giro dell'Emilia.

Jumbo-Visma kondigde nog maar pas aan dat Thomas Gloag bij de ploeg komt, eerst enkele maanden als stagiair en dan volgend jaar als volwaardig lid van de ploeg. De Brit wil zich alvast meteen laten zien, want hij pakte op tien kilometer van de aankomst uit met een ferme aanval.

Wie kon daar nog naartoe springen? Niemand minder dan Enric Mas, die met zijn overwinning in de Giro dell'Emilia onlangs nog bewees dat de vorm nog bijzonder goed is. Er kwam echter nog volk terug uit de achtergrond.

VALVERDE MEE OP PODIUM

Zo werd het een lange sprint met een kleine kopgroep en dat was een kolfje naar de hand van Tadej Pogačar, die met deze overwinning nog extra vertrouwen tankt voor de Ronde van Lombardije. Dat hij in de Giro dell'Emilia zijn meerdere moest erkennen in Mas, kan nu weer wat meer naar de achtergrond verdwijnen. Higuita werd in de Tre Valli Varesine tweede en Valverde derde.

De vrouwenkoers was eerder op de dag gewonnen door Longo Borghini. De Amerikaanse Ewers en

Spaanse Santesteban werden respectievelijk tweede en derde.