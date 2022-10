🎥 Spaanse klimmer 2 jaar langer bij Bahrain-Victorious

Pello Bilbao heeft voor 2 jaar bij Bahrain-Victorious verlengd. De Spaanse klimmer rijdt al 3 jaar voor de ploeg.

Sinds 2020 rijdt Pello Bilbao voor Bahrain-Victorious. Hij won sindsdien 2 ritten in de Ronde van de Alpen, een rit in de Ronde van het Baskenland en een rit in de Deutschland Tour. Ook werd hij Spaans kampioen tijdrijden. Daarnaast werd hij ook 2 keer 5e in de Giro en een keer 9e in de Tour.

Bahrain-Victorious is tevreden met het werk van de klimmer en ze verlengden zijn contract tot 2024.

Eerder in zijn carrière reed Bilbao ook al voor Astana, Caja Rural en Euskaltel-Euskadi.