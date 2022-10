1e podium bij de profs voor een renner van Intermarché-Wanty-Gobert

Hugo Page is 3e geëindigd in Binche-Chimay-Binche. Het was zijn 1e podiumplaats bij de profs.

In de finale van Binche-Chimay-Binche reed Hugo Page heel de tijd goed attent voorin. Uiteindelijk finishte hij als 3e, achter winnaar Christophe Laporte en Rasmus Tiller.

"Die 3e plaats was wellicht het hoogst haalbare", liet Page via Intermarché-Wanty-Gobert weten. "Want na verschillende inspanningen op de omloop in Binche had ik niet meer de benen om de aanval van Laporte en Tiller te volgen."

Voor Page is het zijn 1e podium bij de profs: "Dat dat in de streek van de sponsors is en bij het afscheid van Kévin Van Melsen is, maakt het nog mooier."

Page rijdt nog 2 koersen in 2022. Hij zal nog te zien zijn in Parijs-Bourges en Parijs-Tours.