Alejandro Valverde neemt afscheid in Lombardije: "Ik behoor tot de favorieten als alles goed gaat"

Met de Ronde van Lombardije neemt Alejandro Valverde afscheid van het peloton.

Ook al neemt Valverde afscheid, eindigde in de afgelopen drie koersen telkens in de top vijf. Zo werd hij tweede in de Coppa Agostoni, vierde in de Giro dell'Emilia en derde in Tre Valli Varesine. In die laatste werd hij geklopt door Pogačar en Higuita.

"Ik wil de ploeg bedanken voor het geweldige werk dat ze hebben bericht. We hebben de koers vanaf de start gecontroleerd met UAE Emirates. We hadden zo alles onder controle. Ik moet Pogačar feliciteren, hij was gewoon de snelste", zei Valverde bij Esciclismo na afloop van de Tre valli Varesine.

Ook voor de Ronde van Lombardije, zijn laatste monument en wedstrijd uit zijn carièrre, heeft Valverde nog ambities. "Ik behoor wel tot de favorieten, als alles goed gaat. Het hangt echter allemaal af van het koersverloop en de vorm van de dag. Ik ben momenteel goed genoeg om mee te strijden voor de overwinning. Bovendien vind ik het een mooi parcours, het bevalt me beter dan de voorgaande jaren."

Valverde won de Ronde van Lombardije al drie keer, in 2013, 2014 en 2019.