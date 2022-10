Lorena Wiebes won haar laatste wedstrijd voor DSM: "Mooi om zo te af te sluiten"

Lorena Wiebes heeft haar laatste wedstrijd voor Team DSM gereden. Ze sloot ook mooi af door Binche-Chimay-Binche te winnen.

Volgend seizoen rijdt Lorena Wiebes voor SD Worx. Binche-Chimay-Binche was daarmee ook de laatste koers van haar in het truitje van Team DSM. Ze won ook die wedstrijd. "Het is mooi om zo af te sluiten", vertelde ze in het flashinterview.

"We hadden de hele wedstrijd onder controle", ging Wiebes verder. "Vooral omdat we met Francesca Barale iemand in de kopgroep meehadden. Daardoor moesten we niets in de achtervolging doen. Dat was ideaal."

Uiteindelijk werd de kopgroep net voor de finish ingerekend, waardoor we toch een sprint kregen. Daarin maakte Wiebes het af: "We hebben ons als team weer laten zien. Ik ben heel erg blij dat ik het dan mag afmaken. Om te winnen in deze trui en dan nog eens in mijn laatste koers voor DSM. Ik ben gewoon heel erg blij."