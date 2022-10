🎥 Quick-Step blikt met video terug op speciale dag van Remco Evenepoel, Iljo Keisse en Zdeněk Štybar

Dat gebeurde in Binche-Chimay-Binche. Met een korte video op de socialemediakanalen, met beelden van aan de start en aankomst in Binche, laat Quick-Step u mee genieten van de mooie momenten van die dag die deze renners nog lang zal bij blijven.

Daar zijn uiteraard verschillende redenen voor. Het was de eerste koers van Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui. Iljo Keisse reed de laatste Belgische koers in zijn carrière. Voor Zdeněk Štybar was het zijn laatste koers bij Quick-Step: de Tsjech gaat volgend jaar bij BikeExchange-Jayco rijden.

A memorable first day in the rainbow jersey for @EvenepoelRemco, who rode one last time in the same team with two Wolfpack legends, @IljoKeisse and @zdenekstybar. pic.twitter.com/TaMwOfNyxE