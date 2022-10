Astana is niet geïnteresseerd in Nairo Quintana, zegt algemeen directeur Aleksandr Vinokoerov

Nairo Quintana gaat nog op zoek naar een ploeg voor volgend jaar en werd gelinkt aan Astana.

Nairo Quintana had op 16 augustus had Nairo Quintana zijn contract bij Arkéa-Samsic nog verlengd tot eind 2025. Een dag late het nieuws dat er in het bloed van Quintana Tramadol was aangetroffen en hij geschrapt werd uit de uitslag van de Tour de France dit jaar.

Astana heeft op dit moment Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali als klassementsrenners, maar Nibali gaat na dit seizoen op pensioen. Quintana is nog vrij voor volgend seizoen en hij werd afgelopen tijd dan ook genoemd bij Astana.

"Op dit moment voltooit het Astana Qazaqstan Team zijn transfercampagne en in principe hebben we alle posities in het team voor het volgende jaar besproken en gesloten" zegt algemeen directeur Aleksandr Vinokoerov aan CyclingNews.