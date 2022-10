Kasper Asgreen na mislukt 2022: "Je leert het meeste als het allemaal niet loopt"

Na zijn topjaar 2021 liep het in 2022 helemaal niet goed voor de Deen.

Kasper Asgreen won in 2021 de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen. In het voorjaar van dit jaar deed de Deen het nog redelijk met een derde plaats in de Strade Bianche, een tiende plaats in de E3 Saxo Bank Classic en een zesde plaats in de Amstel Gold Race.

In de Ronde van Zwitserland viel Asgreen en liep een knieblessure op en had ook last van vermoeidheidsklachten. De Deen kon zich wel nog klaarstomen voor de Tourstart in Denemarken, maar speelde er geen rol van betekenis en startte niet meer in de negende rit.

Asgreen beëindigde ook zijn seizoen na die opgave en begint eind deze maand aan zijn eerste serieuze trainingen. “Ik heb veel geleerd van het afgelopen seizoen. Je leert ook het meest als het allemaal niet loopt. Ik zal voor 2023 normaal gesproken weer een van de speerpunten worden in het voorjaar. Ik kijk ernaar uit om weer kopman te zijn in de klassieke periode”, zegt hij bij Ekstra Bladet.