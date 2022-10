Organisatie Benidorm schept duidelijkheid: deelname Wout van Aert dan toch geen zekerheid

Gaat Wout van Aert meedoen aan de veldrit in Benidorm of niet? Daar bestaat geen zekerheid over, meldt de organisatie nu.

Enkele media brachten het nieuws over een deelname van Wout van Aert in Benidorm en HIER kon u het ook op Wielerkrant lezen. De organisatie van de veldrit in Benidorm had immers een tweet de wereld in gestuurd met daarin de tekst 'De eerste die we willen aankondigen'. Redelijk duidelijk, toch?

Niet dus, want de organisatie corrigeert inmiddels. "Sorry voor het misverstand. We kondigen niet de deelname van Wout van Aert in onze veldrit aan. We delen enkel een reportage over zijn veldritcarrière", klikt het nu al heel anders op sociale media.

Hi friends from @WielerFlits @sporza_koers @Cyclocrosss!! Sorry for the misunderstanding. We are not announcing Wout van Aert's participation in our race: just sharing a feature on his CX career.

Anyway: @WoutvanAert, we'd love to see you race in Benidorm next January 22nd! 😁 — CX Benidorm Costa Blanca - World Cup 22/23 (@BenidormCX) October 5, 2022

In Benidorm grijpen ze meteen de kans aan om de Belgische kampioen veldrijden te proberen te overtuigen. "Wout van Aert, we zouden je hoe dan ook graag aan de start zien staan van onze veldrit op 22 januari!"