Al zeker 1 cross op het programma van Wout Van Aert bekend

Het is nog niet duidelijk wat het programma van Wout Van Aert tijdens het komende veldritseizoen zal zijn, maar er is wel al duidelijkheid over 1 cross. De organisatie van die wedstrijd heeft het zelf bekendgemaakt.

Op de definitieve crosskalender van Wout Van Aert is het nog wat wachten, maar 1 cross is wel al zeker. Hij zal de wereldbekermanche van Benidorm rijden. Die veldrit is gloednieuw op de wereldbekerkalender en maakte het nieuws zelf bekend. "De 1e deelnemer aan de 'Estrallas CX' die we willen voorstellen, is Wout van Aert", klinkt het. "10 jaar geleden startte hij een gouden periode, die vandaag nog altijd duurt." De cross in Benidorm gaat op 22 januari door. Dat is 2 weken voor het WK in Hoogerheide. Mogelijk rijdt Van Aert dit seizoen dus het WK.



🇧🇪 𝐕 𝐀 𝐍 𝐀 𝐄 𝐑 𝐓



La figura de @WoutvanAert llegó hace una década al #CX para dar inicio a una época dorada que sigue hoy en día.



