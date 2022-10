Thomas De Gendt koerst volgende week in Maleisië en vraagt fans om oplossing praktisch probleem

Lotto-Soudal neemt volgende week deel aan de Tour de Langkawi in Maleisië.

In de strijd tegen de degradatie had Lotto-Soudal aangekondigd dat het van 11 tot 18 oktober naar Maleisië zou trekken om de Tour de Langkawi te rijden. Nu de degradatie zo goed als zeker is, was de kans dat Lotto-Soudal zou deelnemen kleiner geworden, maar Thomas De Gendt bevestigt nu toch dat de ploeg deelneemt.

Want De Gendt vroeg op Twitter aan zijn Maleisische volgers/fans waar hij het best een simkaart koopt om in Maleisië te gebruiken omdat hij de komende twee weken daar verblijft. De Gendt bevestigt zo zijn deelname van zichzelf en zijn ploeg aan de koers.

Wie de andere renners zijn bij Lotto-Soudal zullen zijn is nog niet bekend. Ook ploegen zoals UAE Team Emirates, Movistar, Cofidis en Alpecin-Deceuninck staan aan de start in Maleisië.