Tour de France lost enkele namen voor nieuw criterium in Singapore op 30 oktober

Na het criterium in Saitama in Japan heeft de organisatie van de Tour de France nog een nieuw criterium aangekondigd. Het Tour de France Prudential Singapore Criterium wordt op 30 oktober gereden. Het Saitama Criterium vindt plaats op 6 november.

Voor het criterium in Singapore heeft de organisatie al wat namen aangekondigd met Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Mark Cavendish, Chris Froome en Jasper Philipsen. Ook tien andere ritwinnaars zouden aan de start staan en in totaal 32 renners volgens de organisatie.

De teampresentaties vinden plaats op 29 oktober, de koers zelf op 30 oktober.

