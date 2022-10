Afscheidnemende Philippe Gilbert gaat een boek uitbrengen: "Heel fier"

Het afscheid van Philippe Gilbert als profwielrenner gaat niet onopgemerkt voorbij. Ook een boek uitbrengen, hoort daarbij.

Philippe Gilbert komt met het nieuws op sociale media. "Ik ben heel fier om jullie de cover te tonen van mijn officiëlee boek dat binnenkort uitkom", aldus de Belgische wielerkampioen. Op die cover rijdt Gilbert in het truitje van zijn laatste ploeg Lotto Soudal bergop, op een weg waarop verschillende keren 'Phil' is geschilderd.

Voor de titel van het boek moest dan ook niet ver gezocht worden: 'Phil, het officiële boek over zijn carrière'. In het Nederlands is het 'Phil: het officiële huldeboek' geworden. Het boek, geschreven door Stéphane Thirion, kan overigens nu reeds besteld worden.

Deze terugblik op de fantastische loopbaan van Philippe Gilbert kan u verkrijgen voor 27,50 euro. Zondag neemt Philippe Gilbert voor de allerlaatste keer deel aan een wielerwedstrijd in Parijs-Tours.