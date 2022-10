Annemiek van Vleuten voor de start van de Ronde van Romandië: "Goed dat er ook eens een meer heuvelachtige rittenkoers komt"

Annemiek van Vleuten staat aan de start van de Ronde van Romandië. Het is de 1e editie van de Zwitserse rittenkoers.

Voor het eerst is er een Ronde van Romandië voor vrouwen. 3 dagen zullen de rensters klimmen in het Franstalige gedeelte van Zwitserland.

Ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten staat aan de start. Ze is heel enthousiast over de nieuwe rittenkoers. "Het is goed dat er ook eens een rittenkoers is, waarin er vooral moet geklommen worden", vertelde ze aan de organisatie van de wedstrijd. "Bij de vrouwen zijn er vooral vlakkere rittenkoersen. Er mogen meer heuvelachtigere zijn."

Van Vleuten won in 2022 al de Giro, Tour en Vuelta voor vrouwen. Daarmee is ze op papier de favoriete, maar van Vleuten nuanceert: "Mijn elleboog is nog altijd niet helemaal hersteld. Ik sta ook niet volledig in vorm aan de start, maar ik zal zo goed mogelijk mijn best doen."