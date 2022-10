Gilbert over band met laatste koers en aanvalsdrang: "Ik hoop dat mensen mij zullen herinneren als attractieve renner"

De laatste koers van Philippe Gilbert komt nu echt wel dichtbij. De aanvalsdrang die hem zo typeerde, hoopt 'Phil' nog één keer te demonstreren.

"Ik ben blij dat ik mijn carrière kan beëindigen zoals ik dat zelf wil", opende Gilbert zijn persconferentie over zijn afscheid. "Ik ben er ongeveer uit wat ik nadien ga doen, maar dat zal op een ander moment gecommuniceerd worden." Dat beëindigen van zijn actieve loopbaan zal dus gebeuren in Parijs-Tours. "Ik hou al van deze klassieker van bij mijn eerste deelname."

"Het was toen wel een andere koers: een wedstrijd van 260 kilometer die deel uitmaakte van de Wereldbeker", voegt Gilbert snel een nuance toe. "Het was één van de grootste klassiekers. Ik kon meteen de finale rijden. Het was een goede koers voor mij: ik kon met aanvallen het verschil proberen te maken ten opzichte van de sprintersploegen. Ik was altijd gemotiveerd."

EERSTE GROTE OVERWINNING

In zijn eeerste deelnames deed Gilbert het telkens goed. "In 2005 reed ik dus al een keertje voorop en in 2008 en 2009 kon ik winnen. Die zege in 2008 was de eerste grote overwinning in mijn carrière. Ik had wel al de Omloop gewonnen. Toen stond Parijs-Tours echter hoger aangeschreven, nu is het omgekeerd."

Ook dan al werd een hoofdstuk afgesloten. "Het was mijn laatste jaar bij La Française des Jeux en zo kon ik mijn zes jaar onder Madiot met een zege op Franse bodem mooi afsluiten." Nu is het niet de laatste bladzijde van een hoofdstuk, maar van een heel boek. "Ik heb gewerkt om op het einde van mijn carrière nog een goed niveau te halen. Ik hoop zondag op een positieve noot af te sluiten."

NIET ANONIEM NAAR AFSCHEID RIJDEN

Dat is belangrijk voor de Belgische wielerkampioen. "Ik wilde niet anoniem aan de start komen en gewoon aftellen naar het einde. De conditie is redelijk oké, de benen zijn nog goed. Het zou mooi zijn als ik een rol kan spelen, zoals in Binche, waar ik sprintte voor het podium. Ik deed zesde, maar ik deed mee. Zo'n afscheid is de max. Maar ik zal van niemand cadeaus krijgen en zal ook zelf geen cadeaus geven."

© photonews

Over zijn nalatenschap heeft Philippe Gilbert een duidelijk beeld: onthoud vooral zijn vele aanvallen maar. "Ik hoop dat de mensen mij zullen herinneren als een attractieve renner die altijd zijn best doet. Ik wil zondag nog een laatste keer aanvallen. Ik hou van die manier van koersen. Ook om naar te kijken: als ik Evenepoel zo zie aanvallen op La Redoute, dat maakt de sport mooi, dat is leuk voor het publiek."