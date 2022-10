Kopman Julian Alaphilippe krijgt de kans om seizoen nog op te fleuren in Lombardije: "Sterke ploeg rond hem"

Het seizoenseinde nadert, maar in Lombardije zal Julian Alaphilippe nog eens alles uit de kast willen halen om een resultaat van betekenis neer te zetten.

Het verhaal van het seizoen van de Fransman is bekend: onder meer door valpartijen in Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta is het niet geworden waar ze bij Quick-Step op gehoopt hadden. De omstandigheden zaten ferm tegen, maar de grotendeels achterblijvende resultaten zijn wel een feit. Zaterdag is er wel nog eens een kans voor Alaphilippe om te schitteren.

"Julian Alaphilippe is onze kopman en we zullen een sterke ploeg rond hem hebben", blikt ploegleider Davide Bramati vooruit op de Ronde van Lombardije. Die sterke selectie bestaat verder uit Bagioli, Devenyns, Honoré, Van Wilder, Vansevenant en Vervaeke.

ANDERE FINALE

Nog één keer alles geven:: dat is het mantra voor de hele ploeg. "Het is het laatste Monument van het seizoen. We komen hier na solide prestaties in Bernocchi en Piemonte. De motivatie is enorm. De renners zijn klaar om alles te geven op een zwaar parcours, met een ander laatste deel dan vorig jaar. Dat zou een betekenisvolle impact kunnen hebben op de uitkomst."