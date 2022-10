Niet alle gravelliefhebbers fan van WK gravel: "Zij zijn teleurgesteld dat de UCI zich komt moeien"

Dit weekend gaat het eerste WK gravel door in Italië. Sommige liefhebbers betreuren echter dat de UCI met zo'n WK op de proppen komt.

De discipline die als een hype begon en vooral om het plezier draaide, heeft het geschopt tot een groot kampioenschap. Mooie zaak, toch? Al is er ook de vrees dat er door de invloed van het UCI meer regels geïntroduceerd zullen worden bij het gravelracen.

BREDER PUBLIEK

"Ik snap de discussie", zegt Maxim Pirard aan Sporza. Pirard is voormalig wereldkampioen granfondo en deelnamer aan het WK gravelracen. "Maar met onder meer dat officiële WK komt er meer zichtbaarheid en zo zal je toch een breder publiek bereiken."

Het is vooral in de Verenigde Staten dat er nogal wat tegenstand heerst. "Sommige renners die deelnemen aan de gravelwedstrijden in Amerika, zijn vrij negatief. Daar primeert het “fun-gedeelte”, al is het niveau er ook hoog. Zij zijn teleurgesteld dat de UCI zich komt moeien."