Verschil tussen het reële en de droom voor Ganna bij werelduurrecordpoging: "Droom is om record der records te rijden"

Filippo Ganna heeft op een persbabbel vooruit geblikt op zijn werelduurrecordpoging. Een droom zou zijn om echt een waanzinnig record neer te zetten. Ook als hij het record nipt klopt, zal Ganna evenwel een tevreden man zijn.

Bij zo'n werelduurrecordpoging draait veel om het bepalen van het tempo dat een uur lang dient aangehouden te worden. "We hebben een voorzichtige tempostrategie voorop gesteld. We gaan zien of ik nog iets sneller kan zijn. In de trainingen haalde ik een tijd van 16,5 seconde per ronde. Tijdens mijn test heeft mijn entourage mij goed aangemoedigd. Die mannen erbij hebben, net als mijn familie: dat helpt, samen met de muziek."

Bijzonder is ook dat Ganna samenwerkt met Dan Bigham, de huidige houder van het werelduurrecord. "Dan Bigham helpt enorm op verschillende punten, onder andere bij het bepalen van het tempo. Er schuilt een superploeg achter deze werelduurrecordpoging. We doen elke dag een 'performance meeting'. Ik moet gewoon luisteren naar wat ze zeggen en zo hard mogelijk op de pedalen duwen."

GRENCHEN

Net als Bigham zal Ganna zijn werelduurrecordpoging wagen op de piste in het Zwitserse Grenchen. Wat maakt die baan zo speciaal? "De luchtdruk is een eerste punt waarom deze piste interessant is. Het is geweldig om naar deze vélodrôme terug te zien."

Gevraagd naar wat een realistisch doel kan zijn en waar hij van droomt, komt Ganna met een duidelijk verschil als antwoord. "Eén meter verder rijden dan Dan Bigham is mijn reëel doel. De droom is om het records der records neer te zetten. We gaan zo ver mogelijk rijden."