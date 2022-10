Strade Bianche-specialist Greg Van Avermaet rijdt eerste WK gravel op vraag van sponsors

Normaal gezien zou hij zondag Parijs-Tours rijden, maar Greg Van Avermaet staat aan de start van het eerste WK gravel.

"Onze fietssponsor BMC wou er absoluut enkele renners bij van onze ploeg en ik heb niet getwijfeld. Het is een nieuwe uitdaging", zegt Van Avermaet bij Het Laatste Nieuws.

Toch is het WK gravel anders dan de Strade Bianche, de koers waar Van Avermaet al acht keer de top tien haalde. "De Strade Bianche is lastig door de vele steile hellingen. Op het WK liggen er enkel in de eerste dertig kilometer enkele kleine heuvels. Nadien is het vlak tot op de streep."

Het parcours in en rond Veneto is volgens Van Avermaet ook veel smaller en de positionering zal dus nog belangrijker zijn dan in andere koersen.