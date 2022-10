Arnaud Démare volgt zichzelf op in Parijs-Tours, Philippe Gilbert neemt afscheid met een 27e plaats

Arnaud Démare heeft voor het 2e jaar op rij Parijs-Tours gewonnen. Ook stond de wedstrijd in het teken van Philippe Gilbert. Hij reed in het peloton over de finishlijn.

Philippe Gilbert kreeg voor de start veel aandacht, maar gaf weinig uitleg vooraf. Dat zal volgende week anders zijn. Dan neemt hij op de Cauberg definitief afscheid. Uiteindelijk eindigde Gilbert anoniem in het peloton als 27e. De koers zelf dan: een vlucht maakte het peloton knap lastig. Pas aan de rode vod werden ze weer gegrepen. Op een bepaald moment ging ook titelverdediger Arnaud Démare in de tegenaanval. Er kwam uiteindelijk dus wel een sprint. Démare had het beste getimed en won opnieuw Parijs-Tours. Edward Theuns sprintte naar de 2e plaats. Sam Bennett was 3e.