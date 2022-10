Ashley Moolman-Pasio schrijft de allereerste Ronde van Romandië op haar naam

Ashley Moolman-Pasio heeft de allereerste Ronde van Romandië gewonnen. In de slotrit kwam haar leiderstrui niet meer in gevaar. Marta Lach won die slotrit.

De laatste etappe van de 1e editie van de Ronde van Romandië eindigde in Genève. Ashley Moolman-Pasio was na 2 dagen de leidster in het klassement en moest enkel nog rekening houden met Annemiek van Vleuten.

Maar de wereldkampioene drong in de slotrit niet meer aan en ze reed kilometers in de achtervolging op de vluchters op kop. Ze wou haar ploeggenote Arlenis Sierra aan een 2e rit in Romandië helpen.

Op 2 km van de streep werden de vluchters Quinty Ton en Ella Harris gegrepen. In de sprint was Marta Lach de snelste, voor Tamara Dronova-Balabolina en Sierra. Het was de 1e WorldTour-zege voor Lach. Moolman-Pasio was de eindwinnares in Romandië.