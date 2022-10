Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet houden zich niet gedeisd: wegrenners kleuren WK gravel met aanval

De dag van het veelbesproken WK gravel was eindelijk aangebroken. Van der Poel en Van Avermaet waren bij de deelnemers met aanvalsplannen.

Zowel amateurs, gravelspecialisten als wegwielrenners met een passie voor offroad konden zich in dit WK uitleven. Heel wat schoon volk aan de start, met ondere Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet. Van der Poel en Van Avermaet waren duidelijk niet van plan om anoniem door dit WK te rijden.

Integendeel, Mathieu van der Poel ging al vroeg in de aanval, zoals we dat ook in wegwedstrijden al zo vaak gezien hebben. Met Greg Van Avermaet zat er nog een bekende naam in de kopgroep en daar bleef het lang niet bij.

MOOIE KOPGROEP

Ook Magnus Cort, Miguel Angel Lopez, Zoccarato, Oss, Gianni Vermeersch en José Maria Sanchez deden mee aan dit offensief. Uiteindelijk werd deze aanval wel in de kiem gesmoord en kwam er nog een grote groep samen. Het was in elk geval al een veelbelovende start van het WK gravel.