Philippe Gilbert reed in Parijs-Tours zijn laatste profkoers: "Laten we nu genieten"

Philippe Gilbert heeft zijn allerlaatste koers uit zijn profcarrière gereden. Hij reed als 27e in Tours over de streep.

Parijs-Tours werd zijn laatste wedstrijd en Philippe Gilbert eindigde als 27e. In zijn laatste koers reed hij een vrij anonieme wedstrijd.

"Ik ben blij dat ik in de finale erbij was", vertelde Gilbert. "Dat was voor mij belangrijk. Ook wou ik aanvallen, maar dat was moeilijk. Op het einde controleerden de sprintersploegen goed."

Gilbert keek terug op een mooie dag: "Het was plezant en ik heb me goed geamuseerd. Er waren heel wat valpartijen op de onverharde wegen en uiteindelijk ben ik blij dat ik zonder blessures over de streep was gereden. Laten we nu genieten!"

Volgende week zaterdag neemt Philippe Gilbert definitief afscheid als profrenner. Op de Cauberg zal hij symbolisch zijn fiets aan de haak hangen.